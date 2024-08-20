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Получивший инвалидность из-за падения на крыльце россиянин отсудил 1,3 млн рублей

В Екатеринбурге мужчина поскользнулся на крыльце магазина и стал инвалидом

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Житель Екатеринбурга стал инвалидом из-за падения на заледеневшем крыльце и отсудил у магазина компенсацию. Об этом говорится на сайте Свердловского областного суда.

Несчастный случай произошел с екатеринбуржцем Сергеем у магазина «Магнит у дома» еще в феврале 2020 года. В результате падения на неочищенном от наледи крыльце 42-летний мужчина получил перелом правого бедра, перенес многочисленные операции и стал инвалидом третьей группы.

На лечение и восстановление пострадавший потратил почти 400 тыс. рублей и обратился в Орджоникидзевский районный суд с иском к ПАО «Магнит». Он потребовал взыскать с компании собственные расходы и выплатить ему компенсацию морального вреда.

К ответственности за случившееся привлекли АО «Тандер» и ООО «Гранд» — собственника помещения на улице Кузнецова, в котором расположен магазин. В итоге с ответчиков взыскали 1,3 млн рублей.

Ранее петербурженка стала инвалидом из-за упавшего на нее льда и отсудила 6,5 млн рублей компенсации.

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