Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале построят ледовый городок в военном стиле

Власти города в Свердловской области заказали ледовый городок в военном стиле

close
Телеграм-канал «7х7 — Горизонтальная Россия»

На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском появится ледовый городок в военном стиле. Согласно информации на сайте Госзакупок, одним из главных сооружений станет скульптура «Бойцы СВО».

В описании объекта закупки говорится, что городок должен создать «позитивное и праздничное настроение» у жителей и гостей города, а также способствовать «развитию у детей эстетического восприятия окружающего мира».

С этой целью управление городского хозяйства предложило установить на центральной площади тематические фотозоны, такие как «Труженики тыла», «Токарный станок», «Школьная парта 1940-х», а также ледяные горки в виде самолета-истребителя и советского грузовика.

В карточке тендера указано, что эскизы к проекту разработала компания «Маки» из Екатеринбурга. На создание экспозиции власти Каменска-Уральского выделили почти 8 млн рублей. Подрядчика, который выполнит работы, выберут после 28 ноября.

Ранее в Челябинской области срубили многолетние ели, чтобы перенести памятник Ленину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами