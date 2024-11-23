На Урале построят ледовый городок в военном стиле

На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском появится ледовый городок в военном стиле. Согласно информации на сайте Госзакупок, одним из главных сооружений станет скульптура «Бойцы СВО».

В описании объекта закупки говорится, что городок должен создать «позитивное и праздничное настроение» у жителей и гостей города, а также способствовать «развитию у детей эстетического восприятия окружающего мира».

С этой целью управление городского хозяйства предложило установить на центральной площади тематические фотозоны, такие как «Труженики тыла», «Токарный станок», «Школьная парта 1940-х», а также ледяные горки в виде самолета-истребителя и советского грузовика.

В карточке тендера указано, что эскизы к проекту разработала компания «Маки» из Екатеринбурга. На создание экспозиции власти Каменска-Уральского выделили почти 8 млн рублей. Подрядчика, который выполнит работы, выберут после 28 ноября.

Ранее в Челябинской области срубили многолетние ели, чтобы перенести памятник Ленину.