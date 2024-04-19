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В Челябинской области срубили многолетние ели, чтобы перенести памятник Ленину

Чиновники срубили ели в центре челябинского поселка ради переноса памятника

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Виктория Лакман/VK

В Челябинской области многолетние ели срубили ради переноса памятника Ленину. Об этом местная жительница рассказала в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» во «Вконтакте».

В поселке Лазурный Красноармейского района власти избавились от старых елей, которые украшали центр населенного пункта.

«Все люди в шоке! Нет ни экспертизы по деревьям, ни согласования с жителями, этим елям больше 40 лет!» — возмутилась женщина.

Однако в администрации поселка заявили, что о запланированном сносе деревьев местные жители знали, так как сами разработали и утвердили проект переноса памятника от дома культуры к зданию администрации.

«Проект предусматривал снос елей. В прошлом году инициативная группа разработала проект, в этом — администрация разыграла тендер, теперь подрядчик приступил к его реализации», — отметил глава сельского поселения Максим Кокшаров в разговоре с Ura.ru.

Проект, по словам Кокшарова, был одобрен путем голосования среди жителей поселка. Теперь на освобожденном от памятника и елей месте должна появиться зона отдыха со спортивной и детской площадками.

Ранее власти Миньяра, срубившие 40-летнюю ель на придомовом участке, пообещали высадить новую.

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