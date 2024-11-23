Судимый участник СВО предложил пенсионерке из Екатеринбурга помощь и обокрал ее

В Екатеринбурге вернувшийся с СВО военный предложил пенсионерке помощь и обокрал ее. Об этом Ura.ru рассказал родственник женщины.

Инцидент произошел 16 ноября в Визовском районе города, когда 84-летняя местная жительница шла в районную больницу. В какой-то момент к ней подошел мужчина и предложил донести сумку. То, что внутри нет телефона и кошелька, пенсионерка увидела уже у кабинета врача и обратилась в банк. Там ей сообщили, что с карты списали 30 тыс. рублей.

В полиции назвали подозреваемого, им оказался ранее судимый военный, недавно вернувшийся из зоны российской спецоперации на Украине. Похищенные деньги он перевел на свой счет, сейчас виновника разыскивают. До этого он уже был трижды судим за имущественные преступления.

Ранее в Шатуре участник СВО напал на пенсионерку и сломал ей ребра, попытавшись изнасиловать.