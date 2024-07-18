В Шатуре участник СВО напал на пенсионерку и сломал ей ребра, попытавшись изнасиловать

В подмосковной Шатуре пенсионерку попытался изнасиловать мужчина, вернувшийся с СВО. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел ранним утром 17 июля, когда 70-летняя Татьяна шла на станцию, чтобы ехать на работу в Москву. По словам дочери пострадавшей, незнакомец набросился на ее мать в безлюдном месте. Он жестоко избил женщину, повалил на землю и стал срывать с нее одежду. Затем мужчина разделся сам и попытался изнасиловать пенсионерку. Пострадавшая получила множественные ушибы и переломы ребер. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Мама сама дошла домой. Она была вся в крови, в разодранной одежде. Только сказала, что на нее напали. Мы вызвали «скорую помощь». Сейчас мама в больнице», — рассказала дочь Татьяны.

Случайные прохожие, которые услышали крики женщины, вызвали на место происшествия полицию. Насильник сразу же был задержан, им оказался 26-летний житель Шатуры, он признался в содеянном. Известно, что в 2021 году он попал в колонию за аналогичное преступление, но позже был помилован и отправлен на СВО. Его демобилизовали в феврале этого года, с тех пор он нигде не работал.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» из Киргизии вернулся с СВО и изнасиловал россиянку.