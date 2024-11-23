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Россиянам стали реже звонить мошенники после массированного удара по Украине

Mash: в РФ вдвое сократилось число звонков от мошенников после удара по Украине

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Shutterstock

В России стали вдвое меньше фиксировать звонки от мошенников после массированного удара Вооруженных сил России по энергоструктуре Украины 17 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, после атаки на Украине ввели график отключения электричества, из-за чего в кол-центрах, откуда поступают звонки аферистов, нет света, следовательно, мошенники не могут позвонить россиянам.

До этого эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова предупредила, что мошенники начали реализовывать новую схему кражи данных через мессенджер Telegram, рассылая сообщения с вредоносной программой. По ее словам, недавно начали поступать сигналы о том, что пользователям Telegram поступают сообщения от неизвестных контактов с вопросом: «Это ты на фото?». Но само фото не видно, сообщение закрыто для просмотра, выглядит как файл и имеет расширение APK.

После скачивания файла на устройство пользователя устанавливается вредоносная программа. С ее помощью злоумышленники могут получить доступ к различным данным, в том числе приложениям онлайн-банков.

Ранее российская пенсионерка набрала кредитов и отдала мошенникам 8,5 млн рублей.

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