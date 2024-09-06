Российский турист упал со скалы, получил тяжелые травмы и выжил

Мужчина попал в больницу после похода. Об этом сообщает «Кубань-СПАС».

Инцидент произошел в Архипо-Осиповке. Спасатели прибыли на место после того, как им о ситуации сообщили очевидцы. Выяснилось, что россиянин упал со скалы и получил многочисленные травмы, в том числе головы и спины.

«Несмотря на тяжелые травмы, турист находился в сознании, но объяснить что-либо он не мог», – сообщается в публикации.

Сам путешественник не смог рассказать, каким образом он упал, так как не помнил. Специалисты оказали россиянину всю необходимую помощь и передали медикам.

До этого в Карачаево-Черкесии 36-летняя женщина упала с водопада, с высоты 12 метров. По данным МЧС, россиянка хотела сфотографироваться на фоне достопримечательности, но оступилась.

Специалисты оказали помощь и доставили ее в поселок, где передали врачам. Какие травмы получила путешественница, неизвестно.

Ранее в Индии дайвер отказался бесплатно помогать тонущему и дал ему уйти на дно.