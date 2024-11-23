Ветеран СВО рассказал о планах по созданию собственного фермерского хозяйства

Полученный боевой опыт может помочь ветеранам специальной военной операции добиться успеха в бизнесе или социальной работе, поскольку бывшие военнослужащие знают, что такое дисциплина и упорство. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал Кирилл Косенков — участник СВО, награжденный двумя орденами Мужества и медалью Жукова.

После возвращения в мирную жизнь потерявший на фронте ногу Кирилл Коксенков занимается созданием собственного фермерского хозяйства.

«14 октября 2023 года я потерял во время боевых действий часть ноги. Прошел реабилитацию, получил протез, выплату за ранение и начал думать, куда вложить деньги. Решил взять в аренду у государства участок в деревне Савельево Истринского района Подмосковья и открыть там свое фермерское хозяйство», — рассказал ветеран.

Пока участник СВО с невестой создали компанию «Добыча» — цех на базе кофейни-магазина, в котором они производят натуральную колбасу.

«После того, как откроем хозяйство, собираемся проводить там мастер-классы, ярмарки и фестивали», — рассказал Косенков.

Идею начать свое дело, связанное с сельским хозяйством, военнослужащему подсказал российский фермер, сыровар Олег Сирота.

«Он приехал поздравлять ветеранов СВО с 23 февраля и рассказывал нам о фермерстве, создании натуральных продуктов, их востребованности», — вспоминает ветеран.

Профессиональный военный сейчас получает второе образование, связанное с животноводством, в «Школе фермеров», а параллельно предпринимает попытки стать участником программы обучения ветеранов СВО «Время героев».

«Подавал заявку на участие в этом проекте, потому что хочу помогать государству, заниматься фермерской деятельностью, производить качественные, натуральные и полезные продукты, сотрудничать с магазинами, поднимать экономику страны», — заявил ветеран.

Он признается, что не ощущает проблем со здоровьем, хотя и является инвалидом второй группы.

«Я не чувствую себя инвалидом, и моя будущая супруга меня тоже воспринимает как здорового человека. Уверен, что у меня получится реализовать планы и достичь целей», — заключает Косенков.