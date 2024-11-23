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Основатель Zenden прокомментировал обыски на складах

Основатель Zenden Павлов выразил готовность к сотрудничеству с ФСБ, МВД и ФНС

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Global Look Press

Основатель и президент обувного ретейлера Zenden Андрей Павлов (признан в РФ иностранным агентом) готов сотрудничать с ФСБ, МВД, ФНС для выяснения обстоятельств дела о незаконном предпринимательстве. Об этом предприниматель сообщил в своем Telegram-канале.

«Если в компании есть сотрудники, наносящие ущерб государству и акционерам, то они должны быть наказаны по всей строгости закона. Не сомневаюсь, законность и справедливость восторжествует», — написал глава Zenden.

Павлов добавил, что компания не может производить обувь без какой-либо маркировки. Основатель ретейлера подчеркнул, что вся продукция Zenden производится в России и поставляется только официально.

21 ноября в офисе Zenden и на складах компании прошли обыски. Следственные действия, в частности, затронули объекты ретейлера в микрорайоне Белые столбы подмосковного Домодедово и в московском офисе компании на Щукинской улице. По данным силовиков, следствие возбудило уголовное дело по статье ч. 2 ст. 171.1 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание за перевозку и продажу товаров без маркировки.

Ранее основатель Zenden отреагировал на признание его иноагентом.

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