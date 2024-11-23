Голодание и диеты грозят неприятным запахом изо рта

Неприятный запах изо рта — это достаточно распространенная проблема, с которой обращаются на прием к стоматологу. Об основных причинах этого явления «Газете.ру» рассказала стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Книсс.

По ее словам, временный запах изо рта в некоторой степени является нормой и затрагивает каждого. Но при регулярной и тщательной гигиене полости рта этого можно избежать. Однако, если неприятный запах очень выражен и устойчив, это может указывать на болезни, в особенности на заболевания полости рта.

«К таким заболеваниям относятся воспаление слизистой оболочки полости рта (стоматит), признаками которого могут служить отек и сильная болезненность при приеме пищи и чистки зубов. А это, в свою очередь, может привести не только к неприятному запаху изо рта, но и воспалению десен (гингивит, пародонтит)» — предупредила врач.

К другой причине неприятного запаха она отнесла множественный кариес. Это патологический процесс, связанный с разрушением твердых структур зуба, куда так же может попадать пища и находиться там продолжительное время.

Нависающие края острые края старых реставраций зубов могут травмировать слизистую десен и щек, что также нередко становится причиной неприятного запаха изо рта.

«Следующей причина — старые или деформированные зубные протезы, за которыми необходим своевременный уход. Также одной из причин неприятного запаха может стать сухость во рту (ксеростомия), чему может способствовать прием некоторых лекарственных средств», - добавила стоматолог.

Также она обратила внимание, что помимо проблем в ротовой полости, причинами неприятного запаха изо рта могут быть болезни желудочно-кишечного тракта (гастрит или присутствие бактерий Helicobacter pylori), а также гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. При этом заболевании желудочная кислота и пищеварительные ферменты попадая в пищевод, а иногда и в рот, могут вызвать неприятный запах. В таких случаях необходимо лечить основное заболевание.

«Неприятный запах изо рта также может наблюдаться у тех, кто голодает или соблюдает строгую низкоуглеводную диету. В таких случаях организм начинает активно вырабатывать кетоны, одним из которых является ацетон. Он имеет сладкий фруктовый запах. Следовательно, у человека появляется яркий выраженный запах из полости рта», - рассказала Книсс.

При этом она подчеркнула, что не все бактерии во рту вызывают неприятный запах. На самом деле для поддержания здоровья полости рта необходима здоровая микрофлора. За неприятный запах ответственны определенные виды бактерий, которые колонизируются на языке и в деснах.

«Хорошая гигиена полости рта является ключом к предотвращению и лечению неприятного запаха изо рта. Наиболее важными мерами являются чистка зубов не реже двух раз в день, использование дополнительных средств гигиены (зубная нить для удаления остатков пищи и налета между зубами, скребок для удаления налета с поверхности языка). При наличии ортопедических (коронки, протезы) и ортодонтических (брекеты, пластинки) конструкций необходимо частое и регулярное использование ирригатора для полости рта. Дополнительное использование растворов для полоскания рта помогает уменьшить количество бактерий в труднодоступных местах» — поделилась стоматолог.

В заключение специалист отметила, что важно регулярно посещать стоматолога не менее двух раз в год для удаления налета и зубного камня, а также раннего выявления возможных проблем с полостью рта и зубами.

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