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Отец и сын торговали нелегальным спиртом в Москве и попались полиции

В Москве поймали отца и сына, которые торговали нелегальным спиртом

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Телеграм-канал МВД Медиа

В Москве пресекли незаконную торговлю этиловым спиртом, которую организовали 51-летний мужчина и его 22-летний сын. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, отец и сын разместили объявление о розничной продаже этилового спирта. Получив предзаказ на приобретение, они незаконно купили нелегальный товар с целью перепродажи. Необходимая для такой деятельности лицензия у них отсутствовала.

В роли покупателей незаконного товара выступили полицейские, которые задокументировали нелегальную реализацию алкоголя в ходе оперативного эксперимента. Правонарушителей задержали, в их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ. Отцу и сыну избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого в Ленобласти 15 человек задержали за нелегальную вырубку леса на миллионы рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее российские таможенники нашли контрабандные сигареты на 30 млн рублей.

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