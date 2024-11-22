Отец и сын торговали нелегальным спиртом в Москве и попались полиции

В Москве пресекли незаконную торговлю этиловым спиртом, которую организовали 51-летний мужчина и его 22-летний сын. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, отец и сын разместили объявление о розничной продаже этилового спирта. Получив предзаказ на приобретение, они незаконно купили нелегальный товар с целью перепродажи. Необходимая для такой деятельности лицензия у них отсутствовала.

В роли покупателей незаконного товара выступили полицейские, которые задокументировали нелегальную реализацию алкоголя в ходе оперативного эксперимента. Правонарушителей задержали, в их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ. Отцу и сыну избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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