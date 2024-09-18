В Ленобласти 15 человек задержаны за нелегальную вырубку леса на миллионы рублей

Правоохранители Ленобласти пресекли незаконную вырубку леса. Об этом сообщает МВД Медиа.

Сотрудники ответственных ведомств на вертолете облетели земельный участок, где люди вырубали лес. После этого специалисты задержали 15 подозреваемых, причастных к происходящему. По предварительным данным, ущерб от деятельности россиян составил более 40 миллионов рублей.

«Специализированная техника и незаконно заготовленная древесина изъяты», — поделились в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже провели обыски в квартирах, где проживали задержанные. Там изъяли документы, телефоны и компьютеры.

Предположительно, организаторами вырубки может быть бенефициар коммерческой компании, которая занимается торговлей строительными материалами. К делу также может быть причастен сын этого человека. Известно, что этот участок они арендовали с 2019 года.

На данный момент идет расследование.

Ранее бизнесмена из Подмосковья оштрафовали на 450 тыс. рублей за вырубку леса на 3,3 млрд.