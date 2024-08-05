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Российские таможенники нашли контрабандные сигареты на 30 млн рублей

В Москве таможенники нашли склад с контрабандными сигаретами на 30 млн рублей

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ФТС России

В Москве правоохранители выявили склад с нелегальной табачной продукцией. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

На складе было более 280 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Эксперты предварительно оценили стоимость партии в более чем 30 млн рублей.

«При проверке помещения выявлены коробки с сигаретами различных марок. Все они были упакованы в пленку и готовы для продажи в магазинах розничной торговли», — уточнили в ФТС.

Инспекторы изъяли товар. Устанавливаются лица, причастные к незаконной деятельности.

До этого таможенники нашли при осмотре одного из складов в подмосковном Подольске сотни коробок из-под бананов, в которые были упакованы более 1,5 млн сигарет без акцизных марок, произведенных в Объединенных Арабских Эмиратах. На складе продукцию перераспределяли в пачки известных марок и готовили к реализации в торговых точках.

Ранее таможенники остановили на границе россиянку, которая везла в багаже песок с радиацией в 11 раз выше допустимой.

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