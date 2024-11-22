Россиянка пришла домой к знакомому и напала на него с топором из-за домогательств

Жительница Бурятии стала фигуранткой уголовного дела после визита к знакомому. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Закаменске. По версии следствия, женщина пришла к мужчине домой, они разговаривали, но в какой-то момент россиянин начал ее домогаться.

Недовольная ситуацией местная жительница схватилась за топор и ударила по голове пострадавшего несколько раз. После этого женщина положила знакомого на диван и накрыла одеялом, затем скрылась с места преступления.

Утром владелица жилья обнаружила квартиранта с рублеными ранами головы, спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Женщину, с которой пострадавший проводил время накануне, задержали, ей уже предъявили обвинение.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи проводят все необходимые для расследования мероприятия.

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