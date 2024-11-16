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В Подмосковье задержали электрика после нападения с топором на участника СВО

МК: в Подмосковье электрик пытался зарубить топором участника СВО

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Чехове задержали электрика, который пытался зарубить топором мужчину, получившего инвалидность в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «МК».

По данным СМИ, инцидент произошел 15 ноября. Фигурант дела вступил в конфликт с вернувшимся с СВО соседом в коридоре общежития. В ходе ссоры он напал на мужчину и несколько раз ударил его топором. Ветерана СВО госпитализировали в реанимацию. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В публикации говорится, что пострадавший ранее привлекался по уголовной статье, но подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт, где получил травму и потерял ногу.

До этого в Сергиевом Посаде арестовали школьника, который расправился с матерью. Сообщалось, что причиной преступления стало то, что женщина отняла у мальчика провода от компьютера, а также планшет и телефон. В ходе ссоры школьник разозлился и ударил мать топором. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде ареста, он будет находиться под стражей до 6 января 2025 года.

Ранее в Тольятти 13-летняя девочка зарезала и искусала маленьких сестер.

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