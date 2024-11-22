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Под Смоленском юноша попытался устроиться на удаленную работу и лишился сбережений

Под Смоленском юноша лишился сбережений, пытаясь устроиться на работу

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Depositphotos

Под Смоленском 19-летний юноша потерял сбережения при попытке устроиться на удаленную работу. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, с молодым человеком связался неизвестный, который назвался сотрудником торговой интернет-площадки. Аферист предложил юноше работу администратором, и тот согласился.

После этого россиянин по инструкции от злоумышленника установил стороннее приложение и сообщил ему реквизиты своей банковской карты. После этого со счета юноши пропало 25 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого студентка-первокурсница, обучающаяся в Москве, слетала домой в Нижневартовск, чтобы привезти мошенникам почти миллион рублей. Аферист представился ей якобы дознавателем.

Ранее москвичка лишилась жилья и передала мошенникам 25,6 млн рублей.

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