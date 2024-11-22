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Москвич изнасиловал знакомую, а потом обокрал ее на 80 тысяч рублей

В Москве мужчина изнасиловал и обокрал знакомую на 80 тысяч рублей

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Depositphotos

В Москве местный житель изнасиловал свою знакомую, а затем украл у нее 80 тысяч рублей. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации ведомства, инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Артамонова. Мужчина изнасиловал знакомую, а также совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. После этого он украл у нее имущество на общую сумму более 80 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, с ним провели следственные действия. В данный момент фигуранту предъявлено обвинение. Следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиянин получил пять лет колонии за изнасилование случайной прохожей.

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