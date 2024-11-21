Россиянин получил пять лет колонии за изнасилование случайной прохожей

В Вологде вынесли приговор 40-летнему мужчине, который напал на случайную прохожую и изнасиловал ее. Об этом сообщает vologda.mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел в июле текущего года. Судимый ранее россиянин совершил нападение на 40-летнюю женщину на Прилуцкой улице. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник изнасиловал ее. Крики пострадавшей услышал 16-летний подросток, который сразу позвонил в полицию. Сбежавшего с места преступления насильника задержали в тот же день.

Суд признал мужчину виновным и отменил условное наказание по предыдущему приговору. Ему назначили наказание в виде пяти лет заключения в колонии строгого режима. С осужденного также взыскали 300 тысяч рублей морального вреда в пользу потерпевшей.

Ранее мужчина получил 18,5 года тюрьмы за изнасилования жены и двух дочерей.