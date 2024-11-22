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Пашинян оценил отношение армян к сближению с ЕС

Пашинян: армянское общество позитивно относится к сближению с Евросоюзом

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянское общество проявляет позитивное отношение к сближению республики с Евросоюзом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не осмелюсь сказать, что по вопросу сближения с ЕС есть общественный консенсус. Но несомненно, что по этому вопросу в обществе есть позитивный настрой. Получается, что эту повестку Армении и ЕС предложил я», — отметил Пашинян.

Кроме того, он добавил, что было бы нелогично выступать против проведения референдума о членстве в Евросоюзе.

Пашинян также затронул недавние события в отношениях Армении и Азербайджана, отметив, что в процессе переговоров между Ереваном и Баку наблюдаются некоторые положительные изменения.

На днях Центральная избирательная комиссия Армении приступила к проверке подлинности подписей, собранных по инициативе прозападных сил для внесения на рассмотрение парламента закона о начале процесса присоединения республики к ЕС.

В сентябре Пашинян заявил на встрече с заместителем главы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом, что Армения и Евросоюз начинают переговоры по либерализации визового режима.

Ранее в МИД РФ выразили озабоченность действиями Запада в Армении.

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