Пашинян сообщил о переговорах по либерализации визового режима между Арменией и ЕС

Армения и Евросоюз начинают переговоры по либерализации визового режима. Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил на встрече с заместителем главы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом, сообщает ТАСС.

«Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим», — сказал глава кабмина республики.

В июле Пашинян на заседании «Армянского демократического форума», в котором принимали участие послы Евросоюза и США, а также представители международных и общественных организаций, заявлял, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз, но у народа Армении есть европейские стремления.

В мае премьер Армении во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии говорил, что власти республики хотели бы вступить в Евросоюз уже в текущем году. Он также подчеркивал, что Армения не будет спрашивать разрешения на выстраивание отношений с объединением ни у одного государства.

Ранее в МИД РФ выразили озабоченность действиями Запада в Армении.