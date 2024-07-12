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В МИД РФ выразили озабоченность действиями Запада в Армении

Галузин: РФ обеспокоена тем, что миссия ЕС в Армении может стать постоянной

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия обеспокоена перспективой превращения временной европейской миссии в Армении в постоянную. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

«Беспокоит нас и то, что с одобрения Еревана миссия не только расширяется, но грозит превратиться из временной в постоянную», — подчеркнул он.

До этого премьер Армении Никол Пашинян отмечал, что гражданская миссия Евросоюза может остаться наблюдать за ситуацией на армяно-азербайджанской границе еще на два года.

Пашинян назвал эту наблюдательную миссию «очень важной» и отметил, что она предоставляет объективную информацию о ситуации на границе с Азербайджаном.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО. Он напомнил, что в 2021 году мандат миссии ОДКБ в Армении был полностью согласован на министерской встрече в Ереване, однако премьер-министр Пашинян заявил об отсутствии консенсуса и вызвал в страну аналогичную миссию ЕС.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

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