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В Индии 13-летняя девочка родила ребенка после изнасилования пожилым служителем храма

В Индии 13-летняя девочка родила после изнасилования пожилым служителем храма

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Pixabay

В Индии 75-летний служитель храма давал девочкам наркотики и насиловал их. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на местные СМИ.

По информации издания, служителя храма арестовали 25 октября. Выяснилось, что пожилой мужчина на протяжении восьми месяцев регулярно давал наркотики двум девочкам в возрасте 12 и 13 лет, а также насиловал их. Старшая из них в результате родила ребенка — о ее беременности стало известно, когда она была уже на пятом месяце.

Сообщается, что разгневанные местные жители чуть не устроили прислужнику самосуд, когда узнали о произошедшем. Однако мужчину к тому времени уже задержали сотрудники правоохранительных органов, на данный момент он ожидает суда.

Ранее россиянин получил пять лет колонии за изнасилование случайной прохожей.

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