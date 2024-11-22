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Двое россиян избили и ограбили пенсионерку, шедшую на обеденный перерыв с работы

В Смоленской области двое мужчин избили и ограбили пенсионерку на улице

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Pexels

В Смоленской области мужчины избили 63-летнюю женщину и ограбили ее на улице. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Рославле, когда местная жительница во время обеденного перерыва шла с работы домой. К пенсионерке подошли двое мужчин, которые напали на нее и стали избивать. Злоумышленники украли у россиянки зонт и три тысячи рублей. Преступники требовали также отдать им мобильный телефон и банковскую карту, однако ей удалось сбежать.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемых в нападении. Ими оказались два неоднократно судимых 39-летних местных жителя. У них изъяли похищенное. Сообщается, что пострадавшая пенсионерка госпитализирована с телесными повреждениями.

Ранее саратовец избил мужчину металлической трубой из-за просьбы вести себя скромнее.

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