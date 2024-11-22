Саратовец избил мужчину металлической трубой из-за просьбы вести себя скромнее

В Саратове 51-летнего местного жителя избили металлической трубой из-за замечания. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел на Топольчанской улице. Мужчина сделал замечание компании, которая общалась во дворе дома, и попросил вести себя скромнее. После этого случился словесный конфликт, который закончился избиением попросившего не шуметь местного жителя металлической трубой.

В результате произошедшего врачи диагностировали у россиянина закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, раны и ссадины в область головы. Пострадавший обратился за помощью в правоохранительные органы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Стражи порядка установили и доставили подозреваемого в отдел. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Его отпустили под обязательство о явке.

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