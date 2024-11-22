Жители Тюмени сравнили форму нового катка с половым органом

Жители Тюмени увидели в форме нового катка половой орган. Об этом сообщает Ura.ru.

Речь идет о катке «Сердце Тюмени» в Тюменской слободе. По словам предпринимателя Александра Андросова, участвующего в строительстве, у некоторых жителей города появилась такая ассоциация. По его мнению, лед совсем не похож на половой орган.

«Нас сложно притянуть за уши. Никакой это не член, у нас все прямоугольное», – поделился бизнесмен.

Предприниматель напомнил о другой подобной площадке в Новосибирске. Он задумывался в форме ракеты, но вид с высоты вызвал у местных жителей ту же ассоциацию, что и тюменский.

«Там действительно постарались на славу», – рассказал мужчина, говоря о форме новосибирского катка.

Андросов также добавил, что площадку планировали открыть 23 ноября, но погодные условия не позволили залить лед, поэтому тестовое открытие пройдет 1 декабря.

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