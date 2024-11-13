В Англии застрявший подо льдом на катке iPhone стал местной достопримечательностью, пишет Oddity Central.

Каток Willen on Ice в Милтон-Кис, Англия, стал центром внимания после того, как под его льдом был найден ярко-розовый iPhone. Телефон принадлежал дочери работника, который забыл его на территории катка. После этого устройство залили водой и заморозили на ночь.

Согласно словам Роба Кука, директора катка, у команды не было возможности извлечь телефон, поскольку это повредило бы структурную целостность льда.

«Он останется под слоем льда в течение следующих двух месяцев», — сообщил мужчина.

В настоящее время телефон стал достопримечательностью, а его владелец пообещал дочери временную замену на период ожидания.

«Я обещал, что если телефон перестанет работать после оттаивания, то куплю ей новый», — добавил он.

Ранее заряжающийся iPhone взорвался ночью и травмировал девушку.