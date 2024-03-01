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Подростки из российского села отравились водкой в школе

Ura.ru: в Тюменской области подростки отравились водкой в школе

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Depositphotos

В Тюменской области два подростка отравились водкой в сельской школе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По информации агентства, инцидент произошел 28 февраля в школе села Лайтамак Тобольского района. Старший приятель двоих подростков в возрасте от 14 до 16 лет предложил им выпить водки, и те согласились.

Распитие крепкого спиртного напитка закончилось для школьников отравлением, они попали в больницу. Сообщается, что сейчас жизням подростков ничего не угрожает, однако медики продолжают за ними наблюдать.

Глава сельского поселения Марат Биктимиров отказался комментировать произошедшее и посоветовал журналистам обратиться к администрации школы, где произошел инцидент, отмечает агентство.

Ранее российские подростки отравились алкоголем из сетевого супермаркета.

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