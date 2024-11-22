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ЦБ опубликовал ролик с популярными фразами мошенников

ЦБ опубликовал ролик, на котором кот произносит популярные фразы мошенников

Российский Центробанк опубликовал видеоролик с котом, который произносит распространенные фразы, используемые мошенниками. Видео выложено в Telegram-канале регулятора.

«Бу! Испугался? Не переживай, я твой друг и не собираюсь причинять тебе вред. Подходи ближе, соединись со мной, посмотри мне в глаза и сообщи код из СМС. Давай переведем деньги на специальный безопасный счет. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?» — говорит кот в этом видео.

Кроме того, в ролике подчеркивается, что не следует вступать в общение с мошенниками и рекомендуется «просто положить трубку».

Этот ролик вызвал активные обсуждения, при этом мнения пользователей в чате оказались противоположными.

До этого руководитель группы спам-анализа «Почты Mail.ru» Дмитрий Моряков перечислил признаки, которые указывают на то, что электронное письмо прислано от мошенников. Он посоветовал обращать внимание на само содержание писем. Мошеннические письма часто содержат грамматические ошибки, неестественный язык или общие обращения, такие как «Уважаемый клиент», вместо обращения по имени.

Ранее сообщалось, что Светлана Светличная стала жертвой мошенников перед кончиной.

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