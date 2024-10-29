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Судимого за кражу бюджетных средств генерала арестовали после показаний экс-начальника

РБК: генерала Оглоблина арестовали после показаний его экс-начальника

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Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда

Бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина арестовали после показаний другого задержанного генерала, его экс-начальника, бывшего руководителя Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба Вадима Шамарина. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По версии Главного военного следственного управления СКР, с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера завода Елены Гришиной взятки на сумму не менее 36 млн руб. за действия, «направленные на увеличение объемов и номенклатуры продукции» предприятия и за общее покровительство.

По данным газеты, Оглоблина задержали сотрудники военной контрразведки ФСБ после того, как Шамарин заявил, что из переданных им коммерсантами денег 10 млн руб. получил его бывший подчиненный.

В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к 4,5 года колонии по делу о хищении 1,6 млрд руб. бюджетных средств при реализации госконтракта Минобороны. Уже в декабре 2023 года он оказался на свободе, благодаря тому, что дал показания на другого генерала. Теперь же он снова находится под стражей по подозрению в получении крупной взятки.

Ранее появились подробности о заработке генерала Оглоблина.

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