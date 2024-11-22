17-летняя девушка стала самой молодой в истории Калифорнии, сдавшей экзамен на адвоката

В Калифорнии 17-летняя девушка стала самой молодой в истории штата, сдавшей экзамен на адвоката, пишет Good News Network.

Как сообщают СМИ, достижение принадлежит 17-летней Софии Парк. Примечательно, что до этого рекорд принадлежал ее родному брату Питеру. Исполнительный директор Коллегии адвокатов штата Калифорния, Лиа Уилсон, прокомментировала достижение девушки.

«Поздравляем Софию Парк с успешной сдачей экзамена. Это выдающееся достижение», — говорится в заявлении.

Несмотря на удачное прохождение экзамена, София сможет официально вступить в должность адвоката только после достижения 18 лет. В будущем она планирует работать прокурором в округе Туларе, следуя примеру своего брата.

Сейчас Парк подрабатывает судебным клерком в окружной прокуратуре, где её достижения были охарактеризованы как «замечательные».

Отец Софии, Пак Бёнджу, также выразил свою гордость за дочь, отметив, что её достижения стали результатом четырех лет трудолюбивой работы:

«Это только начало её пути», — уверен мужчина.

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