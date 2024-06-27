Преступника в США случайно выпустили из тюрьмы из-за опечатки в документах, пишет HuffPost.

Как пишут СМИ, 23-летний Амарион Сандерс из Кливленда содержался в окружной тюрьме по обвинению в тяжком преступлении. Суд над ним должен был начаться 19 августа, однако мужчину внезапно освободили. Правда, вскоре выяснилось, что это произошло из-за опечатки в документах. После этого американца повторно арестовали.

Сам Амарион настаивает на своей невиновности и уверяет, что не совершал ничего противозаконного. Адвокат Сандерса заявил, что будет добиваться справедливости для своего подзащитного. Представители тюрьмы не прокомментировали ошибку в документах и не сообщили, по каким причинам она произошла.

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