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В Шотландии полицейские применяли электрошокеры и слезоточивый газ против подростков

Шотландские полицейские использовали против детей электрошокеры и слезоточивый газ

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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В Шотландии полицейские применяли электрошокеры и слезоточивый газ против несовершеннолетних, пишет Daily Mail.

Как пишет СМИ, шотландские офицеры применили парализующий спрей против 12-летнего подростка. Инцидент произошел, когда школьник был задержан у себя дома после нападения на мужчину. Попытавшись скрыться от полиции, он стал агрессивно сопротивляться, что заставило офицеров применить специальные средства.

Кроме того, сообщается, что о двух фактах использования электрошокера против детей. В полиции отметили, что все инциденты расследуются и устанавливаются детали случившегося.

Общее количество случаев использования электрошокеров в Шотландии возросло на 25% по сравнению с предыдущим годом, отметили эксперты.

Ранее британские полицейские обнаружили фабрику по производству каннабиса рядом с участком.

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