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Британские полицейские обнаружили фабрику по производству каннабиса рядом с участком

Daily Mail: в Англии полицейские обнаружили фабрику с каннабисом рядом со своим участком

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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В Британии полицейские обнаружили крупную фабрику по производству каннабиса, которая находилась по соседству, пишет Daily Mail.

В Западном Уэльсе полиция провела рейд на крупную фабрику по производству каннабиса, расположенную всего в четырех дверях от полицейского участка. Местные жители сообщали о стойком запахе наркотика в районе на протяжении месяца.

По данным офицеров, в ходе налета было изъято около 435 растений каннабиса и оборудование для их выращивания. Несмотря на успешную операцию, пока никто не был арестован, а расследование дела продолжается.

Представитель полиции призвал местное сообщество сообщать о любых подозрительных действиях, подчеркнув важность каждой информации в борьбе с наркопреступностью.

Ранее полицейские в Индии обвинили крыс в исчезновении со склада 19 кг наркотиков.

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