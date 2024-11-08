Британские полицейские обнаружили фабрику по производству каннабиса рядом с участком

В Британии полицейские обнаружили крупную фабрику по производству каннабиса, которая находилась по соседству, пишет Daily Mail.

В Западном Уэльсе полиция провела рейд на крупную фабрику по производству каннабиса, расположенную всего в четырех дверях от полицейского участка. Местные жители сообщали о стойком запахе наркотика в районе на протяжении месяца.

По данным офицеров, в ходе налета было изъято около 435 растений каннабиса и оборудование для их выращивания. Несмотря на успешную операцию, пока никто не был арестован, а расследование дела продолжается.

Представитель полиции призвал местное сообщество сообщать о любых подозрительных действиях, подчеркнув важность каждой информации в борьбе с наркопреступностью.

Ранее полицейские в Индии обвинили крыс в исчезновении со склада 19 кг наркотиков.