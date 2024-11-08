Россиянам рассказали о пользе питомцев в офисе

Животные помогут сотрудникам успокоиться и снять стресс, если завести их в офисе. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Эксперт отметила, что в IT-компаниях и творческих организациях часто можно увидеть собак, кошек, рыбок и других питомцев. По ее словам, они смогут стать антистресс-терапией для работников.

«Большинство животных достаточно активно откликаются на поглаживание, почесывание. Когда же человек их гладит, у него снимается напряжение, выравнивается сердцебиение, ритм. Сотрудник как бы отдает отрицательную энергию и успокаивается сам. Также снизить стресс можно, просто понаблюдав за животным», — уточнила Лоикова.

Однако она подчеркнула, что некоторых питомцев не стоит заводить на рабочем месте. Так, например, попугаи своим криком могут мешать работать, грызуны — загрязнять пространство вокруг клетки.

СК «Росгосстрах» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого выяснила, что большинство (73%) россиян хорошо относятся к домашним животным. По мнению большинства (55%), питомцы положительно влияют на качество жизни человека, улучшают настроение и снимают стресс. Тем не менее 52% не решаются завести четвероногого друга, часто остерегаясь ответственности и чрезмерного количества хлопот.

Ранее психологи изучили, как наличие питомца влияет на развитие детей.