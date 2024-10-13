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Психологи изучили, как наличие питомца влияет на развитие детей

Naked Science: наличие питомцев может быть связано с трудностями с математикой

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Влияние домашних животных может быть сложнее, чем считалось ранее. С одной стороны, наличие питомца связано с лучшими навыками речи и чтения. Однако влияние на успеваемость может быть негативным, показало исследование ученых из США и Великобритании. Об этом сообщает Naked Science.

Авторы проанализировали данные 14 тысяч детей, рожденных в 1991-1992 годах в Эйвоне (юго-запад Англии). За ними наблюдали до 18 лет. Оказалось, что наличие домашнего животного было связано с более развитой невербальной (без слов) коммуникацией у детей в возрасте двух лет, а также с лучшей речью у пятилетних детей. В семьях с собаками дети лучше читали в школьном возрасте. Эти выводы согласуются с данными предыдущих исследований.

Вопреки результатам других работ, наличие животного не улучшало эмоциональное и когнитивное развитие детей, а также их успеваемость. Более того, в семьях с питомцами дети чаще имели трудности с математикой, английским и естественными науками.

Также наличие питомца было связано с гиперактивностью в раннем детстве. Авторы отметили, что это может объясняться тем, что родители таких детей часто заводят домашних животных для поддержки ребенка. Ученые предостерегли от поспешных выводов и призвали к дальнейшему изучению влияния животных на развитие детей.

Ранее ученые выяснили, что издаваемые грудными детьми звуки служат подготовкой к развитию речи.

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