Суд в Иркутске вынес приговор четырем мужчинам за насилие над арестованными

В Иркутске суд вынес приговор четверым мужчинам, признанным виновными в действиях сексуального характера с применением насилия по отношению к арестованным. Они были осуждены на сроки от 14 до 17,5 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Куйбышевского районного суда Иркутска.

Судебный процесс длился более двух лет, и пострадавшие на момент преступления находились в СИЗО-1 Иркутска.

Сообщалось, что в 2020 году в исправительной колонии №15 города Ангарска произошел бунт, во время которого сгорели здания промышленной зоны. Впоследствии там был найден один из заключенных без признаков жизни. Во время расследования инцидента активные участники беспорядков были переведены в изолятор в Иркутске, после чего перевезены в другие учреждения ГУФСИН.

Позже их родственники обратились к правозащитникам с жалобами на случаи пыток и насилия. Расследование велось комиссией ФСИН России, отвечающей за соблюдение прав человека. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, включая обвинения в сексуальных действиях с применением насилия и угроз в отношении потерпевших, а также с использованием их беспомощного состояния группой лиц по предварительному сговору.

Суд, как указано в сообщении, назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 17,5 лет, которые они проведут в исправительных колониях строгого и особого режимов. Отмечается, что потерпевшими по этому делу признаны 11 человек, которым суд обязал выплатить компенсацию за моральный вред в размере от 100 до 250 тысяч рублей.

В июне сообщалось, что трех сотрудников иркутской колонии ИК-6, где пытали заключенного, освободили по УДО спустя чуть более года после начала отбывания наказания.

Ранее в Ирландии мужчина получил срок за изнасилования жены и дочерей.