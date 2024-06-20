Осужденных за пытки сотрудников иркутской колонии освободили по УДО спустя год заключения

Трех сотрудников иркутской колонии ИК-6, где пытали заключенного, освободили по УДО спустя чуть более года после начала отбывания наказания. Это следует из карточек, размещенных на сайте Тагилстроевского районного суда.

В феврале 2023 года начальника колонии Алексея Агапова, замначальника оперативного отдела Александра Медникова и оперативника Антона Ерохина признали виновными в превышении должностных полномочий. Как установил суд, все они были причастны к пыткам заключенного Тахиржона Бакиева. Мужчину избили и изнасиловали шваброй сокамерники по распоряжению сотрудников колонии. Каждого из них приговорили к пяти годам лишения свободы.

Сообщается, что последние отбывали наказание в ИК-13 «Красная утка» в Свердловской области, но недавно все они подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. Суд удовлетворил их прошения. На этой неделе Агапов, Медников и Ерохин уже должны выйти на свободу.

По данным Telegram-канала «Люди Байкала», суд над сокамерниками Бакиева завершился в апреле. Их приговорили к семи годам колонии строгого режима, а фигурант, заявивший, что он «просто принес черенок от швабры», получил пять лет особого режима. Пострадавший от их пыток до приговора не дожил. Юристы решили добиться компенсации морального вреда в пользу сестры Тахиржона.

Ранее арестанты «Черного дельфина» сообщили о пытках в колонии.