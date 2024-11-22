В Ленобласти неизвестный напал на охотника и пытался забрать у него оружие

В Ленобласти полиция разбирается в нападении на охотника. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Кировском районе, в массиве Славянка. По версии правоохранителей, мужчина возвращался к своей машине из леса, но в какой-то момент на него сзади набросился неизвестный и попытался выхватить ружье.

«В процессе борьбы охотник выстрелил в нападавшего. Получив ранение, неизвестный, тем не менее, попытался скрыться», – поделились в ведомстве.

Мужчина получил серьезные травмы и упал, не успев далеко убежать. Его оппонент тем временем вызвал полицию. Приехавшие на место медики заметили у него ножевые ранения на лице, ему оказали всю необходимую помощь.

Второго участника конфликта спасти не удалось. Его личность пока не установили.

На данный момент полицейские проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее охотник выстрелил в женщину, приняв ее за оленя.