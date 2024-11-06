Охотник выстрелил в женщину, приняв ее за оленя

В США охотник выстрелил в женщину, перепутав ее с оленем, пишет Metro.

Как пишут СМИ, 20-летний Кристофер Келли Макдональд выстрелил в 54-летнюю Лори Уинд во время ночной охоты. Женщина возвращалась домой вместе с мужем в темное время суток, идя по лесной тропе. Прибывшие медики не смогли спасти американку.

В полиции установили, что Макдональда не было специальной лицензии охотника. Сам он рассказал, что услышал шуршанье листьев и сделал несколько выстрелов из дробовика в сторону источника звуков, полагая, что это мог быть олень.

Сейчас Кристофер находится под стражей и ждет заседания суда. Местные власти призвали жителей быть внимательными и избегать ночных прогулок по тропам, подчеркивая важность наличия четкого освещения.

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