Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Охотник выстрелил в женщину, приняв ее за оленя

Metro: в США охотник перепутал женщину с оленем и выстрелил в нее

close
Dorchester County Sheriff's Office

В США охотник выстрелил в женщину, перепутав ее с оленем, пишет Metro.

Как пишут СМИ, 20-летний Кристофер Келли Макдональд выстрелил в 54-летнюю Лори Уинд во время ночной охоты. Женщина возвращалась домой вместе с мужем в темное время суток, идя по лесной тропе. Прибывшие медики не смогли спасти американку.

В полиции установили, что Макдональда не было специальной лицензии охотника. Сам он рассказал, что услышал шуршанье листьев и сделал несколько выстрелов из дробовика в сторону источника звуков, полагая, что это мог быть олень.

Сейчас Кристофер находится под стражей и ждет заседания суда. Местные власти призвали жителей быть внимательными и избегать ночных прогулок по тропам, подчеркивая важность наличия четкого освещения.

Ранее медведь напал на женщину и поцарапал ей лицо, когда она ужинала в ресторане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами