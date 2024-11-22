Педофила, развращавшего двух маленьких девочек в подъезде, будут судить в Петербурге

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в развращении двух маленьких девочек. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 24 марта. Мужчина познакомился с двумя малолетними и, пообещав им конфеты и сладости, заманил детей в подъезд на Звездной улице. Там злоумышленник совершил в их отношении действия сексуального характера, девочки испугались и убежали. Стражи порядка узнали о случившемся от бдительной соседки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении двух несовершеннолетних. В ходе следствия правоохранители выяснили, что фигурант неоднократно привлекался к ответственности за похожие преступления. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

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