Суд в Крыму назначил педофилу девять лет в ИК и лечение у психиатра

Верховный суд Крыма вынес приговор мужчине, которого обвиняли в педофилии. Об этом инстанция сообщает в группе во «ВКонтакте».

По версии следствия, 40-летний россиянин совершал развратные действия в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Помимо этого, мужчина совершал действия сексуального характера в отношении детей. О каких-либо подробностях, в том числе и о точном возрасте пострадавших, не сообщается.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. В рамках закона за подобные преступления предусмотрен длительный срок, но по делу специалисты установили «исключительные обстоятельства».

Помимо этого, фигурант разбирательств не сможет обучать детей в течение шести лет. Его также обязали принудительно наблюдаться у врача-психиатра по месту отбывания наказания. Он также возместит моральный вред в пользу пострадавших.

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