РКК назвал количество запрос на поиск пропавших без вести в Курской области

Председатель российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук рассказал РИА Новости, что организация получила 5,6 тысяч заявок на поиск пропавших без вести в Курской области.

«На данный момент у нас 5600 обращений. Отмечу, что одного человека могут искать несколько людей. На данный момент мы нашли 1088 человек», — поделился Савчук.

По его словам, пропавших ищут по тем данным, которые есть в распоряжении организации. Специалисты РКК сверяются с пунктами временного размещения, с другими некоммерческими и медицинскими организациями.

Савчук добавил, что на сайте РКК есть форма, которую можно заполнить для запроса, а также работает телефон горячей линии 8 800 250 26 29.

До этого Красный Крест раскрыл судьбу более тысячи пропавших жителей Курской области.

Бои в Курской области ведутся с 6 августа. 14 октября федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что из российского региона эвакуировали более 112 тысяч человек, 12 тысяч из которых находились в пунктах временного размещения и в социальных учреждениях. Еще около 40 тысяч человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.