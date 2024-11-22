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Россиянам назвали способы обмана в «черную пятницу»

Специалист Бедеров: россияне могут получать поддельные ссылки в «черную пятницу»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Основной мошеннической схемой в «черную пятницу» является создание поддельных сайтов интернет-магазинов. Об этом kp.ru рассказали руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов и генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

В связи с этим эксперты рекомендуют всегда проверять URL сайта и следить за тем, чтобы он совпадал с официальным адресом бренда. Кроме того, стоит проверить текст на наличие опечаток и другие параметры, которые выдадут поддельный сайт. Еще один способ обмана граждан — создание фальшивых рекламных предложений или отправка ложных ссылок, по которым можно оформить предзаказ товаров со скидкой.

«Проверяйте отправителя и не переходите по подозрительным ссылкам. В крайнем случае, проверяйте такие гиперссылки в антивирусе. Избегайте предзаказов на незнакомых ресурсах, особенно если они требуют вводить данные карты. Используйте официальные приложения и сайты для покупок, а также изучайте условия возврата и гарантии», — посоветовал Бедеров.

Россиян также призвали не переходить по ссылке, в которой обещают дать суперскидку в каком-либо магазине, а также не скачивать приложения из неофициальных источников.

Ведущий консультант по информационной безопасности компании R-Vision Карэн Багдасарян до этого рассказал «Газете.Ru», что с приближением «черной пятницы» (29 ноября) активизируются не только продавцы и покупатели, но и мошенники, стремящиеся воспользоваться доверчивостью людей. В это время возрастает риск столкнуться со злоумышленниками, которые могут воспользоваться праздничной атмосферой, чтобы получить личные данные или украсть деньги в мессенджерах, предупреждал он.

Ранее юрист объяснила, как действительно сэкономить в «черную пятницу».

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