В Англии десятки домов были эвакуированы из-за радиоактивных отходов

В Лондоне десятки домов были эвакуированы после того, как уборщики нашли радиоактивные отходы, пишет Mirror.

Инцидент произошел вчера вечером, когда команда по очистке территории работала в муниципальном доме. Уборщики, выполняя свои обязанности, наткнулись на мешки с мусором, в которых были металлические предметы. После этого они передали находку на металлолом, где отходы просканировали и обнаружили радиацию.

Вскоре на место происшествия прибыли спасательные бригады, включая полицию, организовавшую эвакуацию домов на улице. Уборщики отметили, что предыдущие жильцы дома были «скопидомами», и все, что они накапливали в течение десятилетий, могло представлять опасность.

На данный момент полиция сообщила, что найденные предметы не представляют опасность для людей, живших рядом. Офицеры продолжают следить за ситуацией, чтобы гарантировать безопасность района и помочь местным жителям.

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