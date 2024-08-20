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В Москве пятеро друзей сделали нацистские татуировки и были задержаны

В Москве задержали пятерых друзей за татуировки с запрещенной символикой

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Москве молодые люди стали участниками судебного разбирательства из-за татуировок. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Компанию из пяти молодых людей задержали в Замоскворечье после того, как выяснилось, что они сделали татуировки со свастикой и другой символикой нацистской Германии.

Во время судебного разбирательства россияне признали вину и пообещали, что избавятся от запрещенных рисунков на коже. Тем не менее им предстоит отбывать наказание 15 суток.

Известно, что в социальных сетях один из мужчин размещал фотографии солдат нацистской Германии и соответствующей символики. Помимо этого, на странице присутствовали фото, связанные с терактом в «Крокусе».

До этого общественники потребовали возбудить уголовное дело в отношении певицы Наргиз, которая сделала татуировку с нацистом Степаном Бандерой. Сама артистка называла его своим «любимым героем».

Ранее в Екатеринбурге возбудили дело на токаря из-за татуировки у него на шее.

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