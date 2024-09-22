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Климатические активисты провели забастовку в полупустом аэропорту Германии

Focus: климатические активисты провели забастовку в полупустом аэропорту ФРГ

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Семеро климатических активистов организовали забастовку в полупустом аэропорту Германии. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Акцию провели в городе Кассель перед терминалом маленького аэропорта Кассель-Кальден, который сейчас функционирует в ограниченном режиме. С ноября по февраль оттуда вылетают только шесть самолетов. Его исключили из маршрута авиакомпаний из-за невыгодности.

Активисты предложили полностью закрыть аэропорт, на который было потрачено €280 млн.

В начале августа климатические активисты пробрались на виллу аргентинского футболиста Лионеля Месси, облили ее краской, а также сфотографировались с плакатом, на котором было написано: «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию».

Ранее в МВД Британии назвали «экоидиотами» протестующих климатических активистов.

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