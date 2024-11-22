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В Воронеже налоговика обвинили в коррупции

«Вести Воронеж»: главу отдела ИФНС Воронежа Концова арестовали по делу о взятке

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

В Воронеже начальника отдела оперативного контроля межрайонной ИФНС России №1 Павла Концова арестовали по подозрению в согласии снизить налогооблагаемую базу коммерческой организации за взятку. Об этом сообщает местное издание «Вести Воронеж».

Концов арестован на срок до 19 января. Пока в его уголовном деле есть только один эпизод взятки.

До этого в Амурской области двух полицейских-борцов с коррупцией задержали за взятки.

Ведомство установило, что с июня 2022 года по апрель 2024 года двое оперуполномоченных, работая в городах Свободном и Благовещенске, получали от граждан, занимающихся незаконными лесозаготовками, вознаграждения. За это полицейские игнорировали противоправные действия взяткодателей. В общей сложности правоохранители получили 600 тысяч рублей.

Преступление раскрыли сотрудники собственной безопасности УМВД РФ по Амурской области. Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее в Красноярском крае экс-начальника полиции приговорили к 10,5 год колонии.

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