В Тольятти подозреваемую в нападении на сестер девочку направили в спецучреждение

Девочку из Тольятти, подозреваемую в нападении на сестер в октябре, направили в специальное учреждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, ребенок находится в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, там она пробудет до конца предварительного следствия.

Известно, что сама подозреваемая дала признательные показания.

Двоих девочек двух и пяти лет нашли окровавленными в квартире семьи. По версии правоохранителей, им удары нанесла тринадцатилетняя сестра. Спасти их не удалось.

По данным Telegram-канала Mash, между матерью девочек и ее возлюбленным были конфликты, связанные с неверностью последнего. Не исключается, что причиной поступка могла стать месть, так как девочка якобы думала, что младшим достается больше внимания. Старшая сестра не верит в реальность такого мотива.

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