В шведской больнице беспричинно удалили матку 33 женщинам и принесли извинения

В Швеции 33 женщинам беспричинно удалили матку, пишет The Local Sweden.

Необоснованные операции были проведены в 2023 и 2024 годах. Как уточняется, все пострадавшие наблюдались в университетской больнице Уппсалы, где у них нашли «предраковые клетки», то есть повышенный риск рака матки. Врачи направили пациенток, которым было в основном 50-60 лет, на гистерэктомию.

Однако позже в больнице обратили внимание на «необъяснимое» увеличение числа случаев постановки одного и того же диагноза — эндометриальной интраэпителиальной неоплазии. В конце концов выяснилось, что все врачебные заключения не соответствовали действительности и никто из пациенток не нуждался в экстренной операции.

«Мы глубоко сожалеем о случившемся. Удаление матки — это серьезная операция с серьезными и необратимыми последствиями. Этого не должно было произойти, но это произошло», — сказал в своем заявлении главный врач больницы Йохан Лугнегард.

В медучреждении также сообщили, что пострадавшим женщинам будет предоставлена возможность обратиться за компенсацией.

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