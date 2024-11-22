Москвич угнал экскаватор стоимостью 4,5 млн рублей

В Москве 49-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как угнал строительный экскаватор и припрятал его в гараже. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации СМИ, неоднократно судимый житель столицы ночью пробрался на строительную площадку рядом с Кантемировской улицей, забрался в припаркованный там экскаватор-погрузчик и перегнал его в другое место. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения: на кадрах неизвестный садится в строительную машину, которая стоит рядом с площадкой, где ведутся дорожные работы, сдает назад, разворачивается и исчезает.

Через некоторое время правоохранители установили личность злоумышленника, а также нашли украденную спецтехнику — ее обнаружили в гараже-отстойнике на территории Московской области. Теперь жителю столицы предстоит ответить в суде по статье «Кража» УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.

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